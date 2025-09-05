Soirée théâtre à Saint Pierre les Bois Petites manigances Saint-Pierre-les-Bois

Saint-Pierre-les-Bois Cher

Début : Samedi 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-05

Venez applaudir les comédiens amateurs passionnés d’Éclat de Scène et partager une soirée conviviale placée sous le signe de l’art et de la bonne humeur !

La troupe Éclat de Scène de l’atelier théâtre de Saint-Pierre-les-Bois vous invite à une soirée pleine d’humour et de finesse avec la pièce

“Petites manigances”, adaptation de L’Heureux Stratagème de Marivaux.

Une comédie vive, pétillante, où intrigues, jeux de séduction et rebondissements tiennent le public en haleine… et en éclats de rire ! .

Saint-Pierre-les-Bois 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 97 69 23

English :

Come and applaud the passionate amateur comedians of Éclat de Scène and share a convivial evening of art and good humour!

German :

Erleben Sie die leidenschaftlichen Amateurschauspieler von Éclat de Scène und genießen Sie einen geselligen Abend im Zeichen der Kunst und der guten Laune!

Italiano :

Venite ad applaudire gli appassionati attori amatoriali di Éclat de Scène e a condividere una serata conviviale all’insegna dell’arte e del buon umore!

Espanol :

Venga a aplaudir a los apasionados actores aficionados de Éclat de Scène y a compartir una agradable velada de arte y buen humor

