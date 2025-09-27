Soirée théâtre à Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye

Soirée théâtre à Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye samedi 27 septembre 2025.

Soirée théâtre à Signy l’Abbaye

Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 0 EUR

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Rendez-vous à la salle polyvalente de Signy l’Abbaye pour une soirée théâtre animée par la troupe Les deux masques. Au programme, Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet, une comédie farce en trois actes de Sacha Guitry. Horaire 20h30 Durée 1h15 Buvette sur place

.

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr

English :

Join us at the Salle polyvalente in Signy l’Abbaye for an evening of theater hosted by the troupe Les deux masques. On the program: Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet, a farcical comedy in three acts by Sacha Guitry. Time: 8:30pm Running time: 1h15 Refreshment bar on site

German :

Wir treffen uns in der Mehrzweckhalle von Signy l’Abbaye zu einem Theaterabend, der von der Truppe Les deux masques geleitet wird. Auf dem Programm steht Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet (Jean III oder die unwiderstehliche Berufung des Sohnes Mondoucet), eine Farce-Komödie in drei Akten von Sacha Guitry. Uhrzeit: 20.30 Uhr Dauer: 1 Stunde 15 Minuten Getränke vor Ort

Italiano :

Unitevi a noi nella Salle polyvalente di Signy l’Abbaye per una serata di teatro organizzata dalla troupe Les deux masques. Il programma prevede Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet, commedia farsesca in tre atti di Sacha Guitry. Orario: 20.30 Durata: 1h15 Ristoro in loco

Espanol :

Únase a nosotros en la Sala polivalente de Signy l’Abbaye para disfrutar de una velada teatral a cargo de la compañía Les deux masques. El programa incluye Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet, una comedia farsesca en tres actos de Sacha Guitry. Hora: 20.30 h. Duración: 1.15 h. Servicio de restauración in situ

L’événement Soirée théâtre à Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-09 par Ardennes Tourisme