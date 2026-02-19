Soirée théâtre à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Soirée théâtre à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce vendredi 6 mars 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Le comité de jumelage de St Laurent d’Arce vous invite à une soirée théâtre placée sous le signe de l’émotion et du partage. On ne meurt plus d’amour est un spectacle tout public ( à partir de 10 ans) d’une durée d’1h00.
Cette pièce aborde l’amour sous toutes ses facettes, celui qui met à l’épreuve, qui questionne , mais aussi celui qui construit, relie et respecte.
Venez partager un moment convivial et soutenir le spectacle vivant dans notre commune.
Ouverture des portes à 19h30.
Petite restauration sur place ( sandwichs disponibles uniquement sur réservation). .
Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedejumelage33240@gmail.com
