Soirée théâtre à Teuillac Teuillac

Soirée théâtre à Teuillac

Salle des fêtes Teuillac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Le Foyer Rural de Teuillac organise une soirée théâtre La Notice Assembler un meuble, c’est comme construire une relation solide chaque pièce compte, chaque effort contribue à son intégrité mais ça se complique quand tout est improvisé.

Ouverture des portes à 19h.

Spectacle tout public.

Planches salées et buvette avant ou après le spectacle (sur réservation). .

Salle des fêtes Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 53 21 98

