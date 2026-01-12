Soirée théâtre à Teuillac Teuillac
Soirée théâtre à Teuillac
Salle des fêtes Teuillac Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07
Le Foyer Rural de Teuillac organise une soirée théâtre La Notice Assembler un meuble, c’est comme construire une relation solide chaque pièce compte, chaque effort contribue à son intégrité mais ça se complique quand tout est improvisé.
Ouverture des portes à 19h.
Spectacle tout public.
Planches salées et buvette avant ou après le spectacle (sur réservation). .
Salle des fêtes Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 53 21 98
