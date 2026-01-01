Soirée théâtre à Uzech

Uzech Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le comité des fêtes d'uzech-les-Oules vous invite à une soirée pleine de rires et d'émotions. Venez découvrir la troupe "Les Santufayons" et son spectacle "La véritable histoire de Lancelot et le Dragon". Ambiance chaleureuse garantie dans notre théâtre local.

Uzech 46310 Lot Occitanie +33 6 37 23 44 67

English :

The Comité des fêtes d'uzech-les-Oules invites you to an evening full of laughter and emotion

