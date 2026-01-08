Soirée théâtre

Salle des Fêtes Amagne Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Soirée théâtre avec la troupe Les Mots Dits Buvette, restauration sur place

.

Salle des Fêtes Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 6 70 07 37 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater evening with the troupe Les Mots Dits Refreshments and snacks on site

L’événement Soirée théâtre Amagne a été mis à jour le 2026-01-07 par Ardennes Tourisme