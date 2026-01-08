Soirée théâtre Amagne
Soirée théâtre Amagne samedi 17 janvier 2026.
Soirée théâtre
Salle des Fêtes Amagne Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Soirée théâtre avec la troupe Les Mots Dits Buvette, restauration sur place
.
Salle des Fêtes Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 6 70 07 37 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater evening with the troupe Les Mots Dits Refreshments and snacks on site
L’événement Soirée théâtre Amagne a été mis à jour le 2026-01-07 par Ardennes Tourisme