Soirée Théâtre au Foyer de Grenelle Foyer de Grenelle Paris

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une représentation exceptionnelle de « L’Analphabète » d’Agota Kristof, interprété par Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la Comédie-Française.

✨ À propos du spectacle

À 20 ans, une jeune Hongroise fuit son pays. Dans un récit à la fois drôle, sensible et profondément émouvant, elle retrace son enfance, son exil, l’apprentissage du français et son travail en usine.

Un texte bouleversant d’Agota Kristof, porté avec finesse et vivacité par Catherine Salviat.

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 20h15

payant

De 0 à 5 euros.

Public jeunes et adultes.

Foyer de Grenelle 17, rue de l’Avre 75015 Grande salleParis

https://www.foyerdegrenelle.org/ +33783544013 communication@foyerdegrenelle.org https://www.facebook.com/profile.php?id=61552071774839 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552071774839