Soirée Théatre aux Moussières LES MOUSSIERES LES DOLINES Les Moussières

Soirée Théatre aux Moussières samedi 13 septembre 2025.

LES MOUSSIERES LES DOLINES Les Moussières

2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

samedi 13 septembre à 20h30

A la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes… Elle suit son père dans une maison de verre où les attend une nouvelle famille….

Cette Cendrillon nous parle de deuil, du désir de vivre, du pouvoir de l’imagination des mensonges des adultes. Avec une délicatesse qui n’exclut pas l’humour, Joël Pommerat aborde encore une fois les questions graves et vitales de toute enfance. .

LES MOUSSIERES LES DOLINES 22 La Rasse Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

