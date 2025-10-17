Soirée théâtre avec Initiatives Desnoises salle de convivialité de Quintigny Quintigny
salle de convivialité de Quintigny 153 Rue Charles Nodier Quintigny Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-21 2026-02-22
Pièce de Vaudeville interprétée par la troupe d’Initiatives Desnoises .
salle de convivialité de Quintigny 153 Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 60 88 39 assolagrappedor@gmail.com
