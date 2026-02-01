Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune Salle de la Crignolée Breuil-la-Réorte

Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune

Salle de la Crignolée 93 rue de la République Breuil-la-Réorte Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez découvrir deux pièces de théâtre interprétées par la Compagnie du Clair de Lune

Denis est bien chez li ! , une comédie patoisante et Poker pour l’Australie ! , une comédie en quatre actes de François Scharre.

Réservation possible par téléphone.

.

Salle de la Crignolée 93 rue de la République Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 64 48 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover two plays performed by the Compagnie du Clair de Lune:

Denis est bien chez li! , a patois comedy and Poker pour l’Australie! , a four-act comedy by François Scharre.

Reservations can be made by telephone.

L’événement Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2026-02-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin