Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune Salle de la Crignolée Breuil-la-Réorte vendredi 27 février 2026.
Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune
Salle de la Crignolée 93 rue de la République Breuil-la-Réorte Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Venez découvrir deux pièces de théâtre interprétées par la Compagnie du Clair de Lune
Denis est bien chez li ! , une comédie patoisante et Poker pour l’Australie ! , une comédie en quatre actes de François Scharre.
Réservation possible par téléphone.
Salle de la Crignolée 93 rue de la République Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 64 48 56
English :
Come and discover two plays performed by the Compagnie du Clair de Lune:
Denis est bien chez li! , a patois comedy and Poker pour l’Australie! , a four-act comedy by François Scharre.
Reservations can be made by telephone.
L’événement Soirée théâtre avec la Cie du Clair de Lune Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2026-02-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin