Soirée théâtre avec le grenier Braquage au point relais La Chapelle-aux-Bois

Soirée théâtre avec le grenier Braquage au point relais

SALLE Multiactivité La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Braquage au point relais , comédie en 2 actes d’1H30 d’Eric TESSIER.

Résumé de la pièce

Quand on va chercher son colis au point relais “Lama Jaune”, on ne sait jamais sur quel autre client on peut tomber. De parfaits inconnus si bizarres qu’on ne pensait même pas que ça existait, ou au contraire, des personnes qu’on ne connaît que trop et qu’on ne voulait surtout pas croiser.

Alors quand il faut patienter trop longtemps pour récupérer sa commande, c’est le début de la foire d’empoigne.

Ajouter à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus !

Quiproquos, jeux de mots, personnages complétement à l’ouest et situations loufoques sont les ingrédients de cette pièce qui vous fera rire de la première à la dernière minute.

Soirée organisée par le CCAS. Réservations possibles au 06.26.40.38.74.Tout public

SALLE Multiactivité La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 6 26 40 38 74

English :

Braquage au point relais , comedy in 2 acts, 1H30, by Eric TESSIER.

Play summary:

When you pick up your parcel at the Lama Jaune relay point, you never know who you might run into. Perfect strangers so bizarre you didn’t even think they existed, or on the contrary, people you know only too well and didn’t want to meet.

So when you have to wait too long to pick up your order, it’s time for a showdown.

Add to this a hold-up woman who takes the whole pretty world hostage, and all hell breaks loose!

Quiproquos, puns, off-the-wall characters and zany situations are the ingredients of this play that will have you laughing from the first minute to the last.

Evening organized by the CCAS. Reservations on 06.26.40.38.74.

