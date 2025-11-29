Soirée théâtre avec le Phoenix salle des fêtes La Baume-de-Transit
Soirée théâtre avec le Phoenix
salle des fêtes route de Valréas La Baume-de-Transit Drôme
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 22:30:00
2025-11-29
Plus on est de fous moins on a de riz, mais on a tous un grain.
+33 6 83 47 51 75
English :
The more the merrier, but we all have a grain.
German :
Je mehr, desto weniger Reis, aber wir haben alle ein Korn.
Italiano :
Più siamo meglio è, meno riso abbiamo, ma tutti abbiamo un chicco.
Espanol :
Cuantos más seamos mejor, menos arroz tendremos, pero todos tenemos un grano.
L’événement Soirée théâtre avec le Phoenix La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence