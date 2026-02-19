Soirée théâtre avec repas convivial ! Cité des Pyrénées Pau

Soirée théâtre avec repas convivial !

Cité des Pyrénées 29 Bis Rue Berlioz Pau

La compagnie des Loups et Voyage Alimenterre s’associent pour une soirée pleine de rires et de bons mets fait maison ! Quoi de mieux en ce moment !

Repas à 19h30 et spectacle à 20h30.

9 rue des Glaïeuls par la Cie des Loups, théâtre humoristique tout public

Quoi de plus excitant que de se retrouver spectateur de rencontres cocasses dans un simple hall d’immeuble !

Dans ce spectacle, rythmé par les allers et venues des différents personnages, le hall devient un véritable confessionnal, un lieu de rencontres, on y découvre des personnages… .

