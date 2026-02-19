Soirée théâtre avec repas convivial ! Cité des Pyrénées Pau
Cité des Pyrénées 29 Bis Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques
La compagnie des Loups et Voyage Alimenterre s’associent pour une soirée pleine de rires et de bons mets fait maison ! Quoi de mieux en ce moment !
Repas à 19h30 et spectacle à 20h30.
9 rue des Glaïeuls par la Cie des Loups, théâtre humoristique tout public
Quoi de plus excitant que de se retrouver spectateur de rencontres cocasses dans un simple hall d’immeuble !
Dans ce spectacle, rythmé par les allers et venues des différents personnages, le hall devient un véritable confessionnal, un lieu de rencontres, on y découvre des personnages… .
Cité des Pyrénées 29 Bis Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 35 58 contact@mjcberlioz.org
