SOIRÉE THÉATRE Bages samedi 11 octobre 2025.

Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales

2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

Pièce « Monsieur a bien changé », une comédie de Jean Pierre Audier. Organisé par Arts Vivants. 8€ , gratuit -12 ans

Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

Monsieur a bien changé », a comedy by Jean Pierre Audier. Organized by Arts Vivants. 8? free for children under 12

German :

Theaterstück « Monsieur a bien changé », eine Komödie von Jean Pierre Audier. Organisiert von Arts Vivants. 8? , kostenlos -12 Jahre

Italiano :

Monsieur a bien changé », commedia di Jean Pierre Audier. Organizzato da Arts Vivants. 8? gratuito per i minori di 12 anni

Espanol :

Monsieur a bien changé », comedia de Jean Pierre Audier. Organizado por Arts Vivants. 8? gratis para menores de 12 años

