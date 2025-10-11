SOIRÉE THÉATRE Bages
SOIRÉE THÉATRE Bages samedi 11 octobre 2025.
SOIRÉE THÉATRE
Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : 
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Pièce « Monsieur a bien changé », une comédie de Jean Pierre Audier. Organisé par Arts Vivants. 8€ , gratuit -12 ans
Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
English :
Monsieur a bien changé », a comedy by Jean Pierre Audier. Organized by Arts Vivants. 8? free for children under 12
German :
Theaterstück « Monsieur a bien changé », eine Komödie von Jean Pierre Audier. Organisiert von Arts Vivants. 8? , kostenlos -12 Jahre
Italiano :
Monsieur a bien changé », commedia di Jean Pierre Audier. Organizzato da Arts Vivants. 8? gratuito per i minori di 12 anni
Espanol :
Monsieur a bien changé », comedia de Jean Pierre Audier. Organizado por Arts Vivants. 8? gratis para menores de 12 años
