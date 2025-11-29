Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Théâtre Salle Socio-culturelle Bègues

Soirée Théâtre Salle Socio-culturelle Bègues samedi 29 novembre 2025.

Soirée Théâtre

Salle Socio-culturelle 21, route de La Serre Bègues Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : 
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :
2025-11-29

ET MA PROMO ? Comédie en 2 actes.
De Jean-Yves CHATELAIN
  .

Salle Socio-culturelle 21, route de La Serre Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 09 50  mairie-begues@wanadoo.fr

English :

ET MA PROMO? Comedy in 2 acts.
By Jean-Yves CHATELAIN

German :

UND MEIN PROMO? Komödie in zwei Akten.
Von Jean-Yves CHATELAIN

Italiano :

ET MA PROMO ? Commedia in 2 atti.
Di Jean-Yves CHATELAIN

Espanol :

ET MA PROMO ? Comedia en 2 actos.
Por Jean-Yves CHATELAIN

