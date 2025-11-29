Soirée Théâtre Salle Socio-culturelle Bègues
Soirée Théâtre
Salle Socio-culturelle 21, route de La Serre Bègues Allier
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
2025-11-29
ET MA PROMO ? Comédie en 2 actes.
De Jean-Yves CHATELAIN
Salle Socio-culturelle 21, route de La Serre Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 09 50 mairie-begues@wanadoo.fr
English :
ET MA PROMO? Comedy in 2 acts.
By Jean-Yves CHATELAIN
German :
UND MEIN PROMO? Komödie in zwei Akten.
Von Jean-Yves CHATELAIN
Italiano :
ET MA PROMO ? Commedia in 2 atti.
Di Jean-Yves CHATELAIN
Espanol :
ET MA PROMO ? Comedia en 2 actos.
Por Jean-Yves CHATELAIN
L’événement Soirée Théâtre Bègues a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme Val de Sioule