Soirée théâtre « Bonobos »

Salle des fêtes Barzan Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le comité des fêtes de Barzan vous propose la pièce de théâtre « Bonobos » à la salle des fêtes de Barzan.
Salle des fêtes Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69
English :
Barzan’s Comité des Fêtes will be staging the play « Bonobos » at the Salle des Fêtes in Barzan.
German :
Das Festkomitee von Barzan bietet Ihnen das Theaterstück « Bonobos » im Festsaal von Barzan an.
Italiano :
Il Comité des Fêtes di Barzan metterà in scena lo spettacolo « Bonobos » presso la Salle des Fêtes di Barzan.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Barzan pondrá en escena la obra « Bonobos » en la Sala de Fiestas de Barzan.
