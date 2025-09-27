Soirée théâtre « Bonobos » Barzan

Soirée théâtre « Bonobos » Barzan samedi 27 septembre 2025.

Soirée théâtre « Bonobos »

Salle des fêtes Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le comité des fêtes de Barzan vous propose la pièce de théâtre « Bonobos » à la salle des fêtes de Barzan.

.

Salle des fêtes Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69

English :

Barzan’s Comité des Fêtes will be staging the play « Bonobos » at the Salle des Fêtes in Barzan.

German :

Das Festkomitee von Barzan bietet Ihnen das Theaterstück « Bonobos » im Festsaal von Barzan an.

Italiano :

Il Comité des Fêtes di Barzan metterà in scena lo spettacolo « Bonobos » presso la Salle des Fêtes di Barzan.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Barzan pondrá en escena la obra « Bonobos » en la Sala de Fiestas de Barzan.

L’événement Soirée théâtre « Bonobos » Barzan a été mis à jour le 2025-08-15 par Royan Atlantique