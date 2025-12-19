Soirée théâtre Ca ne tient qu’à un fil

Saint-Sozy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Par une froide nuit de décembre 1969, le vieux pont suspendu de Meyronne s’est effondré dans la Dordogne lors d’un chantier de remplacement des câbles

Par une froide nuit de décembre 1969, le vieux pont suspendu de Meyronne s’est effondré dans la Dordogne lors d’un chantier de remplacement des câbles . Le spectacle nous fait revivre cet épisode local en mettant en scène l’ambiance du café-restaurant jouxtant le pont, faite de drôleries, de tristesse et de joies. Fruit de recherche historiques (dates, personnages), techniques (cause de l’accident), linguistiques (mixte occitan/français) et témoignages, le spectacle mêle réalité et fiction

Par la compagnie Vitamine T .

Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie

English :

On a cold December night in 1969, the old Meyronne suspension bridge collapsed into the Dordogne during a cable replacement project

