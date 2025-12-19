Soirée théâtre Ca ne tient qu’à un fil Saint-Sozy
Soirée théâtre Ca ne tient qu’à un fil Saint-Sozy vendredi 16 janvier 2026.
Soirée théâtre Ca ne tient qu’à un fil
Saint-Sozy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Par une froide nuit de décembre 1969, le vieux pont suspendu de Meyronne s’est effondré dans la Dordogne lors d’un chantier de remplacement des câbles
Par une froide nuit de décembre 1969, le vieux pont suspendu de Meyronne s’est effondré dans la Dordogne lors d’un chantier de remplacement des câbles . Le spectacle nous fait revivre cet épisode local en mettant en scène l’ambiance du café-restaurant jouxtant le pont, faite de drôleries, de tristesse et de joies. Fruit de recherche historiques (dates, personnages), techniques (cause de l’accident), linguistiques (mixte occitan/français) et témoignages, le spectacle mêle réalité et fiction
Par la compagnie Vitamine T .
Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On a cold December night in 1969, the old Meyronne suspension bridge collapsed into the Dordogne during a cable replacement project
L’événement Soirée théâtre Ca ne tient qu’à un fil Saint-Sozy a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Vallée de la Dordogne