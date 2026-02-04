Soirée théâtre Place du 8 mai 1945 Cabannes

Soirée théâtre

Soirée Théâtre au Centre Socio culturel.

Le samedi 7 mars, le rideau se lève au Centre socio-culturel Gabriel Chaîne pour une soirée placée sous le signe de l’humour.

La ville de Cabannes vous propose non pas une, mais deux pièces pour une immersion totale dans l’univers de la scène.



Au programme de votre soirée

19h Cinéma Cinema Quand le théâtre fait son cinéma ! Une mise en scène signée Philippe Josserand qui vous transporte dans un tourbillon de références et de nostalgie.



21h Ça fait déguisé ! Place à l’absurde et à la finesse avec des textes du grand Raymond Devos. Retrouvez Morgan Cayrier et Raphaël Bianciotto sur scène, également dirigés par Philippe Josserand, pour un moment de pur plaisir verbal et visuel.



Buvette et restauration sur place. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

