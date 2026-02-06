Soirée théâtre cabaret impro

Soirée théâtre samedi 28 février 2026 à 20h à la Chapelle Gonaguet, au foyer rural, avec l’association Les copains de l’école du pré vert.

Avec la ligue impro de la Dordogne.

8€ par adulte et 3€ par enfant au bénéfice des enfants de l’Ecole du Pré Vert de La Chapelle Gonaguet.

Buvette, crêpes, vin chaud.

Réservations par sms au 06.43.46.87.55 .

Foyer Rural La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 46 87 55

English : Soirée théâtre cabaret impro

Theatre evening on Saturday 28 February at 8pm at the Chapelle Gonaguet, in the village hall. With the Dordogne improv league.

Reservations on 06.43.46.87.55

€8 per adult and €3 per child in aid of the children of the Ecole du Pré Vert in La Chapelle Gonaguet

L’événement Soirée théâtre cabaret impro La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux