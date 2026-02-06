Soirée théâtre cabaret impro La Chapelle-Gonaguet
Soirée théâtre cabaret impro La Chapelle-Gonaguet samedi 28 février 2026.
Soirée théâtre cabaret impro
Foyer Rural La Chapelle-Gonaguet Dordogne
Soirée théâtre samedi 28 février à 20h à la Chapelle Gonaguet, au foyer rural. Avec la ligue impro de la Dordogne.
Réservations au 06.43.46.87.55
8€ par adulte et 3€ par enfant au bénéfice des enfants de l’Ecole du Pré Vert de La Chapelle Gonaguet
Soirée théâtre samedi 28 février 2026 à 20h à la Chapelle Gonaguet, au foyer rural, avec l’association Les copains de l’école du pré vert.
Avec la ligue impro de la Dordogne.
8€ par adulte et 3€ par enfant au bénéfice des enfants de l’Ecole du Pré Vert de La Chapelle Gonaguet.
Buvette, crêpes, vin chaud.
Réservations par sms au 06.43.46.87.55 .
Foyer Rural La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 46 87 55
English : Soirée théâtre cabaret impro
Theatre evening on Saturday 28 February at 8pm at the Chapelle Gonaguet, in the village hall. With the Dordogne improv league.
Reservations on 06.43.46.87.55
€8 per adult and €3 per child in aid of the children of the Ecole du Pré Vert in La Chapelle Gonaguet
