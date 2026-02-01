Soirée théâtre Salle des fêtes Castelnau-Rivière-Basse
Soirée théâtre Salle des fêtes Castelnau-Rivière-Basse samedi 21 février 2026.
Soirée théâtre
Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée théâtre avec Les Marchands d’Allumettes.
Buvette sur place.
Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie.castelnau.rb@wanadoo.fr
English :
Theater evening with Les Marchands d’Allumettes.
Refreshments on site.
L’événement Soirée théâtre Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65