Soirée théâtre Ce soir on sort Vénérand

Soirée théâtre Ce soir on sort

Salle des fêtes Vénérand Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Jean et Sophie, un couple ordinaire, se préparent pour aller fêter l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce qui devait être une soirée festive et sans encombre va rapidement tourner au cauchemar.

Salle des fêtes Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 33 05 57

English :

Jean and Sophie, an ordinary couple, are getting ready to go and celebrate the wedding anniversary of a couple of friends. What was supposed to be an unhurried, festive evening soon turns into a nightmare.

