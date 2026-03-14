Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet

Soirée théâtre chez Pépido Café

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Place au rire et à la spontanéité avec une soirée de théâtre d’improvisation en compagnie de la Compagnie Vata.

Un moment drôle, participatif et convivial, où tout peut arriver… grâce à vous !

Nous avons hâte de vous retrouver !

Un moment à partager autour d’un verre et de bonnes assiettes dans une ambiance conviviale.

Réservation conseillée. .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre chez Pépido Café

L’événement Soirée théâtre chez Pépido Café Eymet a été mis à jour le 2026-03-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides