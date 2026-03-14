Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet
Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet vendredi 20 mars 2026.
Soirée théâtre chez Pépido Café
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Place au rire et à la spontanéité avec une soirée de théâtre d’improvisation en compagnie de la Compagnie Vata.
Un moment drôle, participatif et convivial, où tout peut arriver… grâce à vous !
Nous avons hâte de vous retrouver !
Un moment à partager autour d’un verre et de bonnes assiettes dans une ambiance conviviale.
Réservation conseillée. .
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01
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English : Soirée théâtre chez Pépido Café
L’événement Soirée théâtre chez Pépido Café Eymet a été mis à jour le 2026-03-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides