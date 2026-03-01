Soirée théâtre

Cieurac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tartarin face à son destin, une création théâtrale de Ça Par'Lot pour tout public.

Tartarin face à son destin, une création théâtrale de Ça Par'Lot pour tout public.

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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 6 07 70 48 50

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English :

Tartarin facing his destiny, a theatrical creation by Ça Par'Lot for all audiences.

L’événement Soirée théâtre Cieurac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cahors Vallée du Lot