Soirée théâtre Cœurs en mêlée Baleyssagues
Soirée théâtre Cœurs en mêlée Baleyssagues samedi 29 novembre 2025.
Soirée théâtre Cœurs en mêlée
Salle des fêtes Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Cœurs en mêlée, une comédie de Gérard LINSOLAS à la salle des fêtes de Baleyssagues.
Buvette sur place avec chouquettes offertes .
Salle des fêtes Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 75 70 74
English : Soirée théâtre Cœurs en mêlée
German : Soirée théâtre Cœurs en mêlée
Italiano :
Espanol : Soirée théâtre Cœurs en mêlée
L’événement Soirée théâtre Cœurs en mêlée Baleyssagues a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays de Duras CDT47