Soirée théâtre Cœurs en mêlée Baleyssagues

Soirée théâtre Cœurs en mêlée

Salle des fêtes Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Cœurs en mêlée, une comédie de Gérard LINSOLAS à la salle des fêtes de Baleyssagues.

Buvette sur place avec chouquettes offertes .

Salle des fêtes Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 75 70 74

