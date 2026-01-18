Soirée théâtre comédie les acacias Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Soirée théâtre comédie les acacias

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Théâtre en herbe de Saint Martin de Seignanx accueillera le 31 Janvier la Compagnie Théâtrale de Bardos Des Corps et Décors . Ils nous présenteront une comédie intitulée Les Acacias.

L’action se déroule dans la maison de retraite Les acacias qui vient d’être reprise récemment par une chaîne nationale. Trois anciens étudiants au quartier latin en 1968, amis depuis plus de 50 ans, ont intégré l’établissement pour y poursuivre leur complicité. Mais, confrontés à la dégradation des conditions de vie, particulièrement depuis l’arrivée de la nouvelle directrice, aux nouvelles méthodes de management et à l’intrusion dans leur espace d’une nouvelle résidente insupportable, ils se réfugient dans l’espoir d’une évasion. Le rêve deviendra-t-il réalité ?

RDV à 20h30 salle Camiade.

Ouverture des portes à 20h.

Pot de l’amitié prévu à l’issue de la représentation. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre comédie les acacias

L’événement Soirée théâtre comédie les acacias Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Seignanx