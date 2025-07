Soirée théâtre « Comme un nuage » Place François Sarraillet Bedous

Soirée théâtre « Comme un nuage » Place François Sarraillet Bedous vendredi 11 juillet 2025.

Soirée théâtre « Comme un nuage »

Place François Sarraillet Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Ce vendredi 11 juillet à 20h, sur la place François Sarraillet, la troupe Arts Muse et Vous reviendra en Aspe pour présenter son nouveau spectacle, Comme un nuage une pièce tendre et touchante sur la discrimination et le handicap.

Comme un nuage est l’histoire d’un adolescent différent qui intègre un nouvel établissement scolaire. Quel accueil lui sera réservé ? .

Place François Sarraillet Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 04 71

English : Soirée théâtre « Comme un nuage »

German : Soirée théâtre « Comme un nuage »

Italiano :

Espanol : Soirée théâtre « Comme un nuage »

L’événement Soirée théâtre « Comme un nuage » Bedous a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn