Soirée théâtre Confidences et chaos Castetnau-Camblong

Soirée théâtre Confidences et chaos Castetnau-Camblong samedi 18 octobre 2025.

Soirée théâtre Confidences et chaos

salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Par la compagnie de l’échelle de Belberaud (31)

Deux amies comédiennes sur le déclin, en mal de scène, décident d’écrire leur propre pièce. Lors de ces échanges, vont surgir les fêlures et déchirures de leurs existences respectives. De la discussion à l’affrontement, il n’y a qu’un pas…

Texte de Jacky Quignon Avec Pascale Simon et Patricia Toulouze Mise en scène par Marc Lionnet et Pierre Cellier

Boisson et gourmandises sur place .

salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jumelage.navarrenx@gmail.com

