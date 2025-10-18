Soirée théâtre Confidences et chaos Castetnau-Camblong
Soirée théâtre Confidences et chaos Castetnau-Camblong samedi 18 octobre 2025.
Soirée théâtre Confidences et chaos
salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Par la compagnie de l’échelle de Belberaud (31)
Deux amies comédiennes sur le déclin, en mal de scène, décident d’écrire leur propre pièce. Lors de ces échanges, vont surgir les fêlures et déchirures de leurs existences respectives. De la discussion à l’affrontement, il n’y a qu’un pas…
Texte de Jacky Quignon Avec Pascale Simon et Patricia Toulouze Mise en scène par Marc Lionnet et Pierre Cellier
Boisson et gourmandises sur place .
salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jumelage.navarrenx@gmail.com
English : Soirée théâtre Confidences et chaos
German : Soirée théâtre Confidences et chaos
Italiano :
Espanol : Soirée théâtre Confidences et chaos
L’événement Soirée théâtre Confidences et chaos Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Béarn des Gaves