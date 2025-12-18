Soirée théâtre cultivons des tenailles – la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Soirée théâtre cultivons des tenailles – la Fabrick

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

La FABRICK

Soirée théâtre

MARDI 3 FEVRIER A 20H30

Cultivons des tenailles Le Collectif du Souffleur

Un récit polyphonique Les 5 personnages de cette polyphonie se saisissent tour à tour des 9 épisodes, chacun y faisant entendre sa voix singulière. Une écriture dramaturgique bâtie à la croisée du récit, du documentaire et de la série. Un montage fragmenté, rythmé et mouvant comme à l’intérieur d’un Kaléidoscope. Un seul en scène, à la mise en scène dépouillée, qui dégage une énergie peu commune. L’Histoire En 1995, Hugo et Livio, deux enfants, se font la promesse qu’ils se retrouveront là, en Toscane, quand ils seront vieux comme Pépé Luca. Vingt ans plus tard, Ftaline est encore une petite fille quand elle cherche, avec sa mère, à fuir la Turquie. Hugo, Livio et Ftaline croiseront sur leur route Léa, et aussi Alpha. Entre un train pour Paris, un bateau pour la Grèce ou un avion pour Helsinki. Cultivons des tenailles raconte l’errance, les déplacements, l’exil et la fraternité qui animent ces cinq personnages sur près de quarante ans. (Maëlle Marion)

Interprète Maëlle MARION Autrice Elisa SABATHIE Metteur en scène, créateur sonore Philippe

CHASSELOUP Création musicale Fabien JOURDON

Maëlle Marion et Elisa Sabathié, respectivement interprète et autrice de Cultivons des tenailles, se sont rendues pendant cinq ans en zone frontalière dans des camps et lieux d’accueil de personnes en situation d’exil. Les rencontres qu’elles y ont faite, les témoignages qu’elles y ont collecté sont les racines de ce spectacle.

Durée : 50 Minutes VISIBLE à partir de 12 ans Paf 9 et 6 euros.

Pas de réservation. Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.

Le public aura la possibilité de se restaurer en compagnie de l’association Myriade et de ses soupes d’ici et d’ailleurs à déguster sans modération avant le spectacle !!!

Cie Création Ephémère Théâtre de La FABRICK 9 rue de La Saunerie 12100 Millau TEL

05.65.61.08.96 https://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere–fabrick.html .

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée théâtre cultivons des tenailles – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)