Soirée Théâtre Salle des fêtes Curtil-sous-Burnand

Soirée Théâtre

Salle des fêtes Chemin de la Vendée Curtil-sous-Burnand Saône-et-Loire

Envie d’une soirée pleine d’humour et de surprises ?

Venez découvrir Le Moral des troupes ! (Pourtant je le savais mon texte, dans la voiture…)

Qu’est-ce qui se passe quand le trac et la mémoire font des leurs ? Rire garanti avec la Compagnie Les fameux Fonds de Tiroir et sa toute nouvelle création ! Une comédie décapante sur les coulisses du théâtre amateur, remplie de conseils… et de déboires hilarants pour tous ceux qui veulent se distraire sainement ! .

Salle des fêtes Chemin de la Vendée Curtil-sous-Burnand 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 63 69 06 foyerruralcurtil@gmail.com

