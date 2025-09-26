Soirée théâtre « Cyrano de Meknès » Maison pour Tous Serres-Morlaàs

Soirée théâtre « Cyrano de Meknès » Maison pour Tous Serres-Morlaàs vendredi 26 septembre 2025.

Maison pour Tous 1 Rue de l’Église Serres-Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

18h vous pourrez boire un verre accompagné ou pas d’une planche composée de produits locaux au café associatif (place de la Mairie).

20h30 Gilles LLERENA nous fait le plaisir de revenir pour jouer Cyrano de Meknès. Un spectacle à l accent pied noir à la sauce béarnaise et aux piments d’Espelette. Une galerie de personnages tous très haut en couleurs. Rire et émotions garantis…certifié bon pour la santé par la sécurité sociale.

Réservation via le lien hello asso ou auprès des membres de l’APE les vendredis 5 et 19 septembre de 18h à 19h au café associatif du village. .

Maison pour Tous 1 Rue de l’Église Serres-Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.serresmorlaas@gmail.com

