Informations pratiques

Montesquieu

SOIRÉE THÉÂTRE DANS LES FERME

Montesquieu Hérault

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le jeudi 13 aout 2026 à partir de 19h00, au cœur de la ferme du Mas Rolland, découvrez L’Ile des Chèvres (Durée 1h20 A partir de 12 ans) produit par Cie Viavicis. Puis, partagez un repas ( Entrée Plat et Dessert) élaboré par la ferme et les producteurs locaux.

Sur réservation au 06 31 39 65 56 ou 06 72 69 15 73

Paiement par CB uniquement par internet, sur place paiement en espèces ou chèques.

.

Montesquieu 34320 Hérault Occitanie +33 6 31 39 65 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE THÉÂTRE DANS LES FERME

On Thursday, August 13, 2026, starting at 7:00 p.m., in the heart of the Mas Rolland farm, discover *L’Ile des Chèvres* (Duration: 1 hour 20 minutes — Ages 12 and up) produced by Cie Viavicis. Afterward, enjoy a meal (appetizer, main course, and dessert) prepared by the farm and local producers.

Reservations required: 06 31 39 65 56 or 06 72 69 15 73

Payment by credit card online only; on-site

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE DANS LES FERME Montesquieu a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT AVANT-MONTS