Soirée théâtre de Feydeau à Labiche Moncrabeau

Soirée théâtre de Feydeau à Labiche

Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Le café associatif Lou Veratous propose une soirée théâtrale avec la pièce De Feydeau à Labiche .

La Troupe du Relais sera sur les planches pour vous présenter 3 courtes pièces:

Mais n’te promène pas toute nue

Amour et piano

L’affaire de la rue Lourcine .

Entracte de 15 minutes

Sur réservation. .

Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com

