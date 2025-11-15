Soirée théâtre de Feydeau à Labiche Moncrabeau
Soirée théâtre de Feydeau à Labiche Moncrabeau samedi 15 novembre 2025.
Soirée théâtre de Feydeau à Labiche
Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le café associatif Lou Veratous propose une soirée théâtrale avec la pièce De Feydeau à Labiche .
La Troupe du Relais sera sur les planches pour vous présenter 3 courtes pièces:
Mais n’te promène pas toute nue
Amour et piano
L’affaire de la rue Lourcine .
Entracte de 15 minutes
Sur réservation. .
Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com
