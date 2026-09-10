Informations pratiques

Cox

SOIRÉE THÉÂTRE : DE L’AUTRE COTÉ

ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Allant Vers vous donne rendez-vous au Foyer rural de Cox pour découvrir « De l’autre côté », une comédie tous publics proposée par le Théâtre de L’Ephémère.

« Pendant 28 ans les habitants de la douce république socialiste de l’Allemagne de l’Est ont rêvé d’aller voir ce qui se passait de l’autre côté de ce fameux mur.

Magda Schreiber rêve d’épouser son bel Helmut à Paris. Lui n’y voit pas une nécessité absolue mais que ne ferait-on pas par amour ? Pour que ce rêve devienne réalité Magda imagine un stratagème original. Oui, mais voilà, même les plans les mieux élaborés se heurtent parfois à des aléas. Amour, humour et politique se mêlent dans cette comédie pleine de situations inattendues. »

Réservations et plus d’infos: 06 66 16 23 87. 10 .

ALLANT VERS Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 6 66 16 23 87 monepiallantvers@gmail.com

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English :

Allant Vers invites you to the Cox Community Center to see “De l’autre côté,” a comedy for all ages presented by the Théâtre de l’Éphémère.

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : DE L’AUTRE COTÉ Cox a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE