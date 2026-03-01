Soirée théâtre débat Rue Jacques Prévert Trégunc
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Début : 2026-03-10 19:30:00
fin : 2026-03-10
2026-03-10
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance.
Comment accompagner nos enfants face aux écrans ?
L’enfant et les écrans comment faire autrement ?
Une soirée interactive mêlant théâtre d’improvisation et échanges avec le public, animée par Compagnie Impro Livre et la MSP de Trégunc, à Trégunc.
Un moment convivial pour réfléchir ensemble, partager et trouver des pistes concrètes.
Un grignotage sera offert
Tout public .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 95
