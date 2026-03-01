Soirée théâtre débat Rue Jacques Prévert Trégunc

Soirée théâtre débat

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Début : 2026-03-10 19:30:00

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance.

Comment accompagner nos enfants face aux écrans ?

L’enfant et les écrans comment faire autrement ?

Une soirée interactive mêlant théâtre d’improvisation et échanges avec le public, animée par Compagnie Impro Livre et la MSP de Trégunc, à Trégunc.

Un moment convivial pour réfléchir ensemble, partager et trouver des pistes concrètes.

Un grignotage sera offert

Tout public .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne

