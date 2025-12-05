Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde
Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde vendredi 5 décembre 2025.
Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le Vin en Scène Soirée Théâtre & Dégustation
La Boxe Académie Brive, La Compagnie Théâtre du Paradoxe et le Rouge Ô Lèvres s’associent pour vous offrir une soirée exceptionnelle alliant spectacle et plaisir du vin !
Une pièce de théâtre biodynamique, écrite et interprétée par Cédric Laroche et Saad Akalay, pour une expérience immersive où le vin et l’art se rencontrent.
Possibilité de Dégustation de vins & assiettes gourmandes tout au long de la soirée ! .
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61 lmdv.brive@gmail.com
English : Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres
German : Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres
Italiano :
Espanol : Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres
L’événement Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-13 par Brive Tourisme