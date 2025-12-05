Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde

Soirée théâtre & Dégustation Le Vin en Scène à la cave Le Rouge Ô Lèvres

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Vin en Scène Soirée Théâtre & Dégustation

La Boxe Académie Brive, La Compagnie Théâtre du Paradoxe et le Rouge Ô Lèvres s’associent pour vous offrir une soirée exceptionnelle alliant spectacle et plaisir du vin !

Une pièce de théâtre biodynamique, écrite et interprétée par Cédric Laroche et Saad Akalay, pour une expérience immersive où le vin et l’art se rencontrent.

Possibilité de Dégustation de vins & assiettes gourmandes tout au long de la soirée ! .

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61 lmdv.brive@gmail.com

