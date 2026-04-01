Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau

Leigné-sur-Usseau

Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30

Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée Théâtre Dévorez-moi !

Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau

Samedi 25 avril 2026 à 20h30

Pièce de Olivier LEJEUNE Comédie jouée par la troupe L’AUTR’SCENE

Soirée organisée par l’Association GYM LOISIRS de Leigné et Saint-Gervais

Tarif 10 €

Buvette à l’entracte

Sur réservation au 06 60 06 30 06 .

Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 06 30 06

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English : Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30

L’événement Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Leigné-sur-Usseau a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne