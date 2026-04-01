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Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau

Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau

Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle de la Vieillardière

Adresse : 86230 Leigné-sur-Usseau

Ville : 86230 Leigné-sur-Usseau

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Leigné-sur-Usseau

Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30

Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Soirée Théâtre Dévorez-moi !
Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau
Samedi 25 avril 2026 à 20h30
Pièce de Olivier LEJEUNE Comédie jouée par la troupe L’AUTR’SCENE
Soirée organisée par l’Association GYM LOISIRS de Leigné et Saint-Gervais
Tarif 10 €
Buvette à l’entracte
Sur réservation au 06 60 06 30 06   .

Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 06 30 06 

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English : Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30

L’événement Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Leigné-sur-Usseau a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne