Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau
Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026.
Leigné-sur-Usseau
Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30
Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Soirée Théâtre Dévorez-moi !
Salle de la Vieillardière Leigné-sur-Usseau
Samedi 25 avril 2026 à 20h30
Pièce de Olivier LEJEUNE Comédie jouée par la troupe L’AUTR’SCENE
Soirée organisée par l’Association GYM LOISIRS de Leigné et Saint-Gervais
Tarif 10 €
Buvette à l’entracte
Sur réservation au 06 60 06 30 06 .
Salle de la Vieillardière 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 06 30 06
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English : Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30
L’événement Soirée Théâtre Dévorez-moi ! à la Vieillardière Leigné-sur-Usseau samedi 25 avril 2026 20h30 Leigné-sur-Usseau a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne