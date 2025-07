Soirée théâtre d’impro avec les Crieurs de Boucan Préfailles

Soirée théâtre d’impro avec les Crieurs de Boucan

187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-21 21:00:00

fin : 2025-08-21

Soirée théâtre d’impro à la pointe Saint-Gildas avec les Crieurs de Boucan

Pendant l’été, le Soleil de Jade propose un large programme de festivités pour passer un agréable séjour à Préfailles.

De passage ou bien en séjour sur Destination Pornic, on vous invite à passer de chouettes moments en assistant à diverses animations dans une ambiance décontractée en bord de mer !

Concerts, théâtre, stand-up… Il y en a pour tous les goûts !

À propos des Crieurs de Boucan

Basée à Camoël (56) et fondée en 2019, la compagnie Les Crieurs de Boucan se dédie au théâtre, avec un accent sur l’improvisation et les spectacles jeune public. En plus de ses créations, elle collabore avec des villes comme Pénestin et Guérande. Ancrée localement, elle propose des ateliers de théâtre (classique et improvisation) pour enfants et adultes, et organise des événements culturels pour dynamiser le lien social dans le Morbihan.

Les avantages

Gratuit

Ouvert à tous

Possibilité de vous restaurer à proximité ; retrouvez les adresses gourmandes ici.

Alors si vous êtes à la recherche d’une idée de sortie pour passer une agréable et que vous aimez rire , alors ne manquez pas cette soirée humoristique à Préfailles.

Situé sur le bord de mer de Destination Pornic, ce rendez-vous comique vous promet des fous rires et souvenirs mémorables !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Préfailles .

187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 23 info@soleildejade.com

English :

Improv theater evening at Pointe Saint-Gildas with Les Crieurs de Boucan

German :

Improvisationstheaterabend an der Pointe Saint-Gildas mit den Crieurs de Boucan

Italiano :

Una serata di teatro d’improvvisazione alla Pointe Saint-Gildas con Les Crieurs de Boucan

Espanol :

Noche de teatro de improvisación en Pointe Saint-Gildas con Les Crieurs de Boucan

