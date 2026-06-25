Soirée théâtre d’impro Le Moulin à Olives Éguilles

Éguilles

Soirée théâtre d’impro

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h30 à 23h. Le Moulin à Olives 520 route des Milles Éguilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée pleine de rires et de surprises vous attend au Moulin ! La troupe marseillaise Les Dégés Zéro débarque pour un spectacle d’impro. Food truck, bonne humeur, ambiance conviviale tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée

Préparez-vous à vivre une soirée unique où tout peut arriver ! Les comédiens des Degrés Zéro montent sur scène sans texte, sans décor imposé et avec une seule mission vous faire rire, vous surprendre et vous embarquer dans des histoires totalement improvisées.



À partir de vos idées, de thèmes inattendus ou de situations improbables, les artistes relèveront tous les défis avec énergie, créativité et une bonne dose d’humour. Chaque spectacle est différent, chaque scène est créée sous vos yeux et ne sera jamais rejouée une expérience vivante, spontanée et pleine de rebondissements.



Avant le spectacle, profitez de la présence du food truck 5F&L pour partager un moment gourmand entre amis, en famille ou entre voisins. Le Moulin se transformera le temps d’une soirée en un véritable lieu de rencontre, de rire et de convivialité.



Que vous soyez amateur d’improvisation ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette soirée est l’occasion parfaite de déconnecter du quotidien et de passer un moment chaleureux dans une ambiance festive.



La représentation se fera au chapeau la participation est libre, alors pensez à prévoir de la monnaie pour soutenir les artistes et remercier la troupe pour ce beau moment de partage.



Des éclats de rire, des surprises, de la bonne humeur et de belles rencontres tous les ingrédients sont réunis pour une soirée mémorable. Venez nombreux, les improvisateurs n’attendent plus que vos idées pour faire naître la magie sur scène !



Places limitées, réservation obligatoire .

Le Moulin à Olives 520 route des Milles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 26 34 30 contact@moulindeguilles.net

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English :

An evening full of laughter and surprises awaits you at Le Moulin! The Marseille-based troupe Les Dégés Zéro is coming to town for an improv show. Food trucks, good vibes, and a friendly atmosphere: all the ingredients are there for a fantastic evening.

L’événement Soirée théâtre d’impro Éguilles a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme