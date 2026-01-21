Soirée théâtre d’Impro Espace René-Cassin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 –

Vendredi 6 mars, dès 20h, à l’espace rené-Cassin, l’Amicale Laïque des Projets d’Ecole (ALPE) du Pellerin vous invite à un match d’improvisation entre 2 équipes : La Loutre de Nantes et Improbables Délires de Brains. Les équipes de comédiens s’affrontent sur des idées proposées par le public. Sans texte ni préparation, l’imagination est la seule limite. C’est vous qui décidez de l’équipe gagnante grâce à vos votes à l’issue de chaque improvisation. Préparez-vous à rire, à être ému et surtout à vivre un moment de spontanéité totale. INFOS PRATIQUES Grignotage et boisson sur place, rien à préparer, juste rigoler.Ouverture des portes et du bar à 19h30Tarifs :? Enfants 6 à 12 ans : 3€? Ado 13 – 17 ans : 5€? Adulte : 7€

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640



