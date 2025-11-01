Soirée théâtre d’improvisation avec les Emotifs associés Autry-le-Châtel

Soirée théâtre d’improvisation avec les Emotifs associés

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Les Émotifs Associés reviennent à Autry-le-Châtel pour une soirée d’improvisation pleine d’humour ! Rendez-vous samedi 1er novembre à 20h30, salle Marcel Legras. Venez avec vos idées, ils en feront toute une histoire. Tarif libre. Réservation conseillée emotifsassocies@gmail.com

Samedi 1er novembre à 20h30, la salle Marcel Legras d’Autry-le-Châtel accueillera la troupe Les Émotifs Associés pour une soirée placée sous le signe de l’improvisation et de la bonne humeur. Leur concept est simple et interactif le public propose des thèmes, et les comédiens inventent aussitôt des histoires drôles, touchantes ou complètement décalées. Chaque représentation est unique, portée par la créativité et l’énergie de la troupe. L’événement est accessible à tous, avec un tarif libre afin que chacun puisse participer. Une belle occasion de partager un moment convivial et original, où le rire et la spontanéité sont les maîtres mots. .

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 07 99 15 emotifsassocies@gmail.com

English :

Les Émotifs Associés return to Autry-le-Châtel for a humorous evening of improv! Rendezvous Saturday November 1 at 8:30pm, salle Marcel Legras. Come along with your ideas, and they’ll make a big deal of them. Free admission. Reservations recommended: emotifsassocies@gmail.com

German :

Die Émotifs Associés kehren für einen humorvollen Improvisationsabend nach Autry-le-Châtel zurück! Wir treffen uns am Samstag, den 1. November um 20:30 Uhr im Saal Marcel Legras. Kommen Sie mit Ihren Ideen, sie werden eine große Geschichte daraus machen. Der Eintritt ist frei. Reservierung empfohlen: emotifsassocies@gmail.com

Italiano :

Les Émotifs Associés tornano all’Autry-le-Châtel per una serata di improvvisazione umoristica! Sabato 1 novembre, alle ore 20.30, venite alla Salle Marcel Legras. Venite con le vostre idee e loro ne faranno un gran parlare. Ingresso libero. Prenotazione consigliata: emotifsassocies@gmail.com

Espanol :

Les Émotifs Associés vuelven a Autry-le-Châtel para una velada de improvisación humorística Acuda a la sala Marcel Legras el sábado 1 de noviembre a las 20:30 h. Venga con sus ideas y ellos se encargarán de ponerlas en escena. Entrada gratuita. Se recomienda reservar: emotifsassocies@gmail.com

L’événement Soirée théâtre d’improvisation avec les Emotifs associés Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2025-10-28 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX