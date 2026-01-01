Soirée théâtre d’improvisation avec les Emotifs associés

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Émotifs Associés reviennent à Autry-le-Châtel pour une soirée de théâtre d’improvisation pleine d’énergie. Venez avec vos idées, les comédiens en font des histoires uniques, drôles ou touchantes. Un spectacle vivant et participatif à partager samedi 17 janvier à 20h30.

Samedi 17 janvier, la salle Marcel Legras à Autry-le-Châtel accueille le retour des Émotifs Associés pour une soirée de théâtre d’improvisation placée sous le signe du partage et de la spontanéité. Ce collectif de comédiens improvise à partir des idées et thèmes proposés par le public, pour créer en direct des histoires uniques, tantôt drôles, tantôt sensibles. Chaque scène naît sur l’instant, portée par l’écoute, l’énergie du groupe et la complicité avec la salle. À 20h30, laissez-vous surprendre par un spectacle vivant, participatif et toujours renouvelé, où rien n’est écrit à l’avance. Une soirée accessible à tous, en tarif libre, pour découvrir ou redécouvrir l’improvisation théâtrale dans une ambiance conviviale et généreuse. .

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 07 99 15 emotifsassocies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Émotifs Associés return to Autry-le-Châtel for a humorous evening of improv! Rendezvous Saturday November 1 at 8:30pm, salle Marcel Legras. Come along with your ideas, and they’ll make a big deal of them. Free admission. Reservations recommended: emotifsassocies@gmail.com

L’événement Soirée théâtre d’improvisation avec les Emotifs associés Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX