Soirée théâtre d’Improvisation salle des fêtes Sanilhac

Le club de basket de Notre Dame de Sanilhac organise avec la ligue d’improvisation Dordogne, une soirée théâtre d’improvisation, à la salle des fêtes de Notre Dame de Sanilhac.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée remplie de rires et de bonne humeur !

Une buvette au profit du club de basket vous sera proposée avec boissons et plaisirs sucrés et pour vous restaurer le food truck de la Ferme du Ranquet, vous régalera de ses produits du terroir de qualité.

Le tout pour passer une agréable soirée, placée sous le signe de la culture et du partage.

Ouverture des portes dès 18h45.

Les réservations peuvent se faire par sms au 07 43 31 14 79, entrée gratuite. .

salle des fêtes 245 Route de Notre Dame des Vertus Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79 sasbasket24@gmail.com

English : Soirée théâtre d’Improvisation

The Notre Dame de Sanilhac basketball club and the Dordogne improvisation league are organizing an evening of improvisational theater at the Notre Dame de Sanilhac village hall.

