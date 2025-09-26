Soirée théâtre « Don Quichotte sur les routes de la Manche » Château de Jaulny Jaulny

Soirée théâtre « Don Quichotte sur les routes de la Manche »

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

SOIRÉE THÉÂTRE Vendredi 26 septembre 2025

« Don Quichotte sur les routes de la Manche »

Par la Cie Le Théâtre du Vide-Poches

Participation libre & consciente

Qui est cet homme campé sur sa chaise roulante Rossinante poussé par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraine dans sa folie, un Sancho manipulateur et manipulé dans un monde d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Grand parking au Château en indiquant au GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny

Pour rappel, nos amis les chiens ne sont pas admis sur le site même tenus en laisse (sauf chiens-guides)Tout public

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

THEATER EVENING Friday, September 26, 2025

« Don Quichotte sur les routes de la Manche » (Don Quixote on the roads of La Manche)

By Cie Le Théâtre du Vide-Poches

Free & conscious participation

Who is this man in his « Rossinante » wheelchair, pushed by a madman who thinks he’s Sancho Panza? A sick man! Sick of love and exploits, who talks like a horse and drags Sancho along in his madness, manipulating and manipulated in a world of extraordinary adventures and derisory objects.

From book to stage, Don Quixote and Sancho Panza unfold and take shape, in flesh and objects, to relive the adventures of Miguel de Cervantes? famous novel.

Large parking lot at the Château, indicating 24 grande rue, 54470 Jaulny by GPS

Please note that dogs are not allowed on site, even on a leash (except guide dogs)

German :

THEATERABEND Freitag, 26. September 2025

« Don Quijote auf den Straßen der Mancha »

Von der Cie Le Théâtre du Vide-Poches

Freie & bewusste Teilnahme

Wer ist dieser Mann, der auf seinem Rollstuhl « Rossinante » sitzt und von einem Verrückten, der sich für Sancho Pansa hält, geschoben wird? Ein schwerkranker Mann! Ein Kranker der Liebe und der Heldentaten, der wie ein Pferd spricht und in seinem Wahnsinn einen Sancho mitreißt, der manipuliert und in eine Welt der außergewöhnlichen Abenteuer und der lächerlichen Gegenstände hineingezogen wird.

Don Quijote und Sancho Pansa werden vom Buch auf die Bühne gebracht und nehmen Körper, Fleisch und Gegenstände an, um die Abenteuer des berühmten Romans von Miguel de Cervantes neu zu erleben.

Großer Parkplatz am Schloss, wenn Sie dem GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny, angeben

Zur Erinnerung: Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt, auch wenn sie an der Leine gehalten werden (außer Blindenhunde)

Italiano :

SERATA TEATRALE Venerdì 26 settembre 2025

« Don Chisciotte » sulle strade della Manche

A cura della Cie Le Théâtre du Vide-Poches

Partecipazione libera e consapevole

Chi è quest’uomo sulla sua sedia a rotelle « Rossinante », spinto da un pazzo che si crede Sancho Panza? Un pazzo! Malato d’amore e di imprese, che parla come un cavallo e si trascina nella sua follia, un Sancho che manipola e viene manipolato in un mondo di avventure straordinarie e di oggetti irrisori.

Dal libro al palcoscenico, Don Chisciotte e Sancio Panza si dispiegano e prendono forma, in carne e ossa, per rivivere le avventure del celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

Ampio parcheggio presso lo Château, utilizzando il GPS per indicare 24 grande rue, 54470 Jaulny

Si ricorda che i cani non sono ammessi sul sito, nemmeno al guinzaglio (tranne i cani guida)

Espanol :

NOCHE DE TEATRO Viernes 26 de septiembre de 2025

« Don Quijote en los caminos de la Mancha

Por la Cie Le Théâtre du Vide-Poches

Participación libre y consciente

¿Quién es este hombre en su silla de ruedas « Rossinante », empujado por un loco que se cree Sancho Panza? ¡Un loco! Enfermo de amor y de hazañas, que habla como un caballo y se arrastra en su locura, un Sancho que manipula y es manipulado en un mundo de aventuras extraordinarias y objetos irrisorios.

Del libro al escenario, Don Quijote y Sancho Panza se despliegan y toman forma, en carne y objetos, para revivir las aventuras de la famosa novela de Miguel de Cervantes.

Amplio aparcamiento en el Château, utilizando el GPS para indicar 24 grande rue, 54470 Jaulny

Le recordamos que no se admiten perros en el recinto, ni siquiera con correa (excepto perros guía)

