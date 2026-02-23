Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt Paucourt

Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt

Soirée Théâtre organisée par le Comité des Fêtes de Paucourt, samedi 07 Mars 2026, salle de la Clairière, 20h30, avec la troupe Coup de Théâtre .

Soirée Théâtre organisée par le Comité des Fêtes de Paucourt avec la troupe Coup de Théâtre de Saint-Germain-des-Prés qui présentera la pièce comique de Régis Le Guigot Ceci n’est pas un hold-up .

Deux heures de rire non stop ! Mise en scène de Coup de Théâtre.

Salle de la Clairière. Samedi 07 Mars 2026. Début du spectacle à 20h30.

Réservation auprès du Comité des Fêtes 06.23.75.60.61 ou par internet en flashant le QR Code en bas du flyer. Prix des places 10€ Gratuit moins de 12 ans.

Paiement sur place espèces, CB, chèques

Ouverture des portes à 20h.

Buvette et gâteaux à l’entracte et après le spectacle. 10 .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 75 60 61

English :

Theater evening organized by the Comité des Fêtes de Paucourt, Saturday 07 March 2026, salle de la Clairière, 8:30pm, with the Coup de Théâtre troupe.

