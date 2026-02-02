Soirée théâtre Edmond ou de la naissance de Cyrano ! Aixe-sur-Vienne
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28
Une comédie présentée par l’Association Théâtre Garance.
Dans cette comédie à succès, accessible à tous, Alexis Michalik explore avec fantaisie la difficile création de Cyrano de Bergerac, la célèbre pièce d’Edmond Rostand. Amour, jalousie, coups de théâtre sont au programme de cette pièce rythmée, très drôle et émouvante. On y croise toute une galerie de personnages célèbres Sarah Bernard, Feydeau, Courteline, les frères Lumière…
Edmond est un bel hommage à Edmond Rostand, à Cyrano et au théâtre.
Durée 2h20 .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 14 29 07
English : Soirée théâtre Edmond ou de la naissance de Cyrano !
