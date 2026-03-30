Soirée théâtre embouteillage boulevard des allongés

Foyer Rural La Chapelle-Gonaguet Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée théâtre samedi 11 avril 2026 à partir de 19h30 à la Chapelle Gonaguet, au foyer rural, avec l’association des copains de l’école du pré vert.

Réservations au 06.43.46.87.55

8€ par adulte et 3€ par enfant au bénéfice des enfants de l’Ecole du Pré Vert de La Chapelle Gonaguet.

Soirée théâtre samedi 11 avril 2026 à partir de 19h30 à la Chapelle Gonaguet, au foyer rural, avec l’association des copains de l’école du pré vert.

Proposée par la troupe Les Têtes de l’Ar d’Eyliac fous rires assurés !

Début de la représentation à 20h30.

8€ par adulte et 3€ par enfant au bénéfice des enfants de l’Ecole du Pré Vert de La Chapelle Gonaguet.

Réservations par sms au 06.43.46.87.55 .

Foyer Rural La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 46 87 55

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English : Soirée théâtre embouteillage boulevard des allongés

Theater evening Saturday April 11, 2026 from 7:30pm at La Chapelle Gonaguet, in the foyer rural, with the association des copains de l’école du pré vert.

Reservations on 06.43.46.87.55

8? per adult and 3? per child to benefit the children of the Ecole du Pré Vert in La Chapelle Gonaguet.

L’événement Soirée théâtre embouteillage boulevard des allongés La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux