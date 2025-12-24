Soirée théâtre et chants Béarnais, Saint-Faust
Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques
Théâtre en béarnais avec la troupe Los Mousquilhous :cinq saynètes de 15 minutes environ chacune retraçant des anecdotes de la vie quotidienne . Robert ROUYET bien connu du milieu agricole est un des comédiens des Mousquilhous.
?? Concert par Canto Clar venu d’Arette puis Cantèra Plusieurs moments chantés dans la soirée pour nous enchanter et nous faire chanter. .
Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 02 03 61 lekfaustin@gmail.com
