Soirée théâtre et chants Béarnais Saint-Faust

Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27
Venez partager un moment chaleureux et festif au cœur de Saint-Faust, dans l’ambiance unique du
Kfaustin pour une soirée Béarnaise !
Au programme
Les pizzas du camion, les planches copieuses du Kfaustin et plus encore !!
Boissons locales
20h15 Théâtre en béarnais avec la troupe Los Mousquilhous cinq saynètes de 15 minutes
environ chacune retraçant des anecdotes de la vie quotidienne . Robert ROUYET bien connu
du milieu agricole est un des comédiens des Mousquilhous.
Concert par Canto Clar venu d’Arette puis Cantèra Plusieurs moments chantés dans la
soirée pour nous enchanter et nous faire chanter. .
Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 02 03 61 lekfaustin@gmail.com
