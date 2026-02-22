Soirée théâtre et chants Béarnais Saint-Faust

Soirée théâtre et chants Béarnais

Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez partager un moment chaleureux et festif au cœur de Saint-Faust, dans l’ambiance unique du

Kfaustin pour une soirée Béarnaise !

Au programme

Les pizzas du camion, les planches copieuses du Kfaustin et plus encore !!

Boissons locales

20h15 Théâtre en béarnais avec la troupe Los Mousquilhous cinq saynètes de 15 minutes

environ chacune retraçant des anecdotes de la vie quotidienne . Robert ROUYET bien connu

du milieu agricole est un des comédiens des Mousquilhous.

Concert par Canto Clar venu d’Arette puis Cantèra Plusieurs moments chantés dans la

soirée pour nous enchanter et nous faire chanter. .

Le Kafaustin et la salle de spectacle Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 02 03 61 lekfaustin@gmail.com

