Soirée théâtre et comédie Neuillay-les-Bois

Soirée théâtre et comédie

Rue Principale Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2026-02-01 15:00:00

la compagnie de la Table Ronde vous présente une comédie d’Eric Assous L’heureux élu .

Un couple quarantenaire reçoit à diner leur copain de toujours. La meilleure amie de l’épouse, qui revient de New-York, leur présente son nouveau fiancé… qui met tout le monde mal à l’aise. 10 .

Rue Principale Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 05 80 97

English :

An evening of theater and comedy with the Troupe des Trois Vallées.

