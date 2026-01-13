Soirée théâtre et comédie Neuillay-les-Bois
Soirée théâtre et comédie
Rue Principale Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-01 15:00:00
la compagnie de la Table Ronde vous présente une comédie d’Eric Assous L’heureux élu .
Un couple quarantenaire reçoit à diner leur copain de toujours. La meilleure amie de l’épouse, qui revient de New-York, leur présente son nouveau fiancé… qui met tout le monde mal à l’aise. 10 .
Rue Principale Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 05 80 97
English :
An evening of theater and comedy with the Troupe des Trois Vallées.
