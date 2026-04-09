Soirée théâtre et créations autour de la santé mentale des jeunes Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris
Soirée théâtre et créations autour de la santé mentale des jeunes Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris jeudi 9 avril 2026.
Une soirée dédiée à la santé mentale des jeunes, à travers une approche artistique et participative.
La soirée s’ouvrira par des saynètes interprétées par les élèves du conservatoire Jacques Ibert, inspirées notamment de la pièce « Respire 12 fois » de Marie Suel. Ces créations proposent une plongée sensible dans les émotions, les peurs et les aspirations de la jeunesse, tout en questionnant nos représentations de la santé mentale et du rapport à l’autre.
Les saynètes seront suivies de temps d’échange avec les artistes et le public.
La soirée se poursuivra avec la découverte du Klub, un collectif de jeunes et de professionnels engagé autour de la santé mentale, en particulier à la sortie de parcours de l’Aide sociale à l’enfance. À cette occasion, seront présentés en avant-première un court métrage réalisé par ses membres, ainsi que des productions artistiques (dessins et peintures) issues de leurs projets collectifs.
Un temps pour se rencontrer, échanger et porter un autre regard sur la santé mentale des jeunes.
Une soirée immersive mêlant théâtre, échanges et créations pour interroger les représentations de la santé mentale et donner à voir des parcours de jeunes engagés.
Le jeudi 09 avril 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00
Direction de la santé publique – Agora de la santé 4 rue Boucry 75018 Paris
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